شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: المساواة وعدم التمييز هو شعار الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت السفير أسامة شلتوت، أن المساواة وعدم التمييز هو شعار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو رمز للمحبة بين أبناء الشعب المصري لا فرق بين مسلم ومسيحى، مؤكدًا أنه فى مصر لا نعرف غير المحبة بين أبناء الوطن.

قال شلتوت - خلال احتفالية نظمتها الكنيسة المصرية بالكويت مساء اليوم، الأربعاء، بعنوان "غبقة المحبة" - إن تلك الرمزية والإخاء بين المسلم والمسيحي في مصر نصدرها للعالم لكي يعرف أننا شعب واحد نعمل جميعا لا فرق بيننا في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن "الغبقة" هو تقليد موروث تعبيرًا عن المحبة بين أبناء شعب مصر الواحد والذي سيبقى دائمًا وأبدًا على قلب رجل واحد أكام كافة التحديات والصعاب من أجل نهضة مصر.

وأضاف أن الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تابعة للكنيسة المصرية ، يتم تشيدها خارج مصر عام 1962؛ ما يدل على مكانة دولة الكويت في قلوب المصريين، مشيرًا إلى امتزاج دماء الشهداء المصرية والكويتية خلال حرب أكتوبر المجيدة والدفاع عن أرض مصر عام 1973.

وقدم سفير جمهورية مصر بالكويت، التهنئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية وشعبها بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيًا مزيد من التقدم للشعب والدولة الكويتية الشقيقة.

من جانبه، بعث القمص الأنبا بيشوي راعي كاتدرائية مار مرقس للأقباط الأرثوذكس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الاحتفالية الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، والسفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية وأبناء الجالية المصرية بالكويت ورجال الدين الإسلامي والمسيحى ورجال الساسة والأعمال بدولة الكويت.