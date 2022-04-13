شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تطالب الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت شركة مصرللطيران عملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية "visit egypt" والتي بدأ تفعيلها بشكل "تجريبى" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الإنتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.

وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يومًا علي الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ 72 ساعة عليهما QR code.