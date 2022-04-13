شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بنيويورك تؤكد إصابة مصريين فى حادث إطلاق نار "مترو بروكلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتصالًا بجهود الدولة نحو مواصلة متابعة ورعاية مواطنينا بالخارج، وفي إطار متابعة القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك لتداعيات حادث إطلاق النار بإحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بإصابات متفرقة، رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة.

وقد توجّهت على الفور السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن القنصل العام لمصر في نيويورك عقب وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات في حي بروكلين، وذلك للإطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، "كريم علي"، والذي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث.

هذا، وتقوم القنصل العام حالياً بمواصلة متابعة حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم.

كما قامت السفيرة هويدا عصام أيضاً بالتواصل مع مواطنة مصرية أخرى، كانت قد أُصيبت أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للإطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها بشتى الطرق المُمكنة.