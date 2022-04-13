شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن بدء الامتحانات التحريرية لطلاب النقل بالثانوى الفنى 19 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 ، وسيتم استغلال 4 أيام فقط وهي ( أيام 19 و 20 و 26 و 27 ابريل) بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الإخوة المسيحيين.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام يتم تكليف مديرو عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان واضعى الأسئلة للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى جميع المواد، مشكلة من 3 أعضاء من المعلمين ذوى الخبرة وموافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالإدارة تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجارى إعداده لهذا الغرض بهدف البدء فى تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أن يكوت أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة ويراعى فى المرشحين الأتى:

ـ لديهم خبرة فى استخدام الحاسب الآلى.

ـ تسلموا البريد الإلكترونى الموحد وقاموا بتفعيله حيث تصل إليهم دعوات التدريب من خلال البريد الإلكترونى الموحد المتاح استلامه من خلال الموقع.

ـ ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوى عام و2 من كل مدرسة خاصة بالمديريات للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها وتسلم أيضا لقسم الإحصاء.