حادث مروع بميدان الرماية.. ومصدر يكشف عدد الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر صدمتهم سيارة مُسرعة حال عبورهم للطريق بميدان الرماية بمنطقة الهرم.

وأفاد مصدر أمني، بورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بالجيزة؛ بوقوع حادث مروري بميدان الرماية بمنطقة الهرم ووجود ضحايا ومصابين.

وأضاف المصدر، بأن رجال المرور انتقلوا على الفور إلى مكان الواقعة.. وبالفحص تبين أنه أثناء مرور 4 أشخاص الطريق بميدان الرماية في الاتجاه لطريق الفيوم اصطدمت بهم سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

نُقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم والجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.