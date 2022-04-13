500 ألف وحدة كاملة التشطيب.. أول صور من شقق عواصم المحافظات.. وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنفذ الحكومة حاليًا 500 ألف شقة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، من خلال صندوق التطوير الحضري، ويستهدف المشروع تطوير وتنمية مناطق عواصم المحافظات والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان.

وينشر "الخليج 365" أول صور من مشروع تطوير عواصم المحافظات والتي بدأ في 6 محافظات (المنيا وقنا وسوهاج والشرقية والدقهلية ودمياط).

مواصفات الشقق:

جميع الوحدات كاملة التشطيب ويوجد 2 أسانسير في كل عمارة، على أن يتم فتح باب الحجز بعد 4 أشهر ويكون التسليم بنهاية 2022.

وتتراوح مساحات الشقق من 114 متر وحتى 175 مترا، كما يصل ارتفاع العمارات إلى 12 طابقا في بعض المناطق والبعض الآخر بين 9 و10 طوابق، ويوجد في كل طابق 8 شقق حتى 4 شقق.

ويمكن التعرف على أماكن الحجز بالتفصيل من هنا