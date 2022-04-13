المصريين والأجانب.. تنبيه عاجل من مصر للطيران للركاب القادمين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، الركاب القادمين من الخارج إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية (أضغط هنا )، والتي بدأ تفعيلها بشكل "تجريبي" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك لحين الانتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية، لتسيير وتسهيل إجراءات الدخول للأراضي المصرية لإنسيابية حركة الركاب.

وقالت الشركة في بيان لها، الأربعاء، إنه فى حالة تعذر التسجيل على المنصة، سيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية، كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا، بشرط مرور ١٤ يوما علي الجرعة الثانية أو Antigen test أو تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ ٧٢ ساعة عليهما QR code.