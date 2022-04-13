الجيزة تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، فيديو جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، نشرت جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن الامتحانات ستعقد في شهر مايو المقبل، في لجان مؤمَّنة جيداً ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية.

وقال أشرف سلومة، مدير المديرية، إن امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني تعقد يوم السبت الموافق 7 مايو ويوم الاثنين ويوم الأربعاء الموافق 11 مايو ورقياً، موضحاً أنه تقرر عقد الامتحانات "يوم ويوم" لمنح الطلاب فرصة لمراجعة المقرر الدراسي والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.