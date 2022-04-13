شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ربط التعليم الفنى بسوق العمل المصرى والعربى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، السفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في التعليم الفني بين البلدين، خاصة بعد التطوير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا في العملية التعليمية، والإهتمام بربط خريج المدارس الفنية بمتطلبات سوق العمل، وهو ما يتضح في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي بداية الاجتماع، ‎رحب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع دولة كازاخستان التى تربطها بمصر علاقات قوية فى جميع المجالات، مؤكدًا حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، معربًا عن أمله فى تعزيز التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتطرق شوقي، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، فضًلا عن استحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخى عن سعادته بها اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكازاخستان علاقات استراتيجية وطيدة ومتميزة حيث تتمتع مصر بمكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

‎

وأشاد السفير بدور مصر الريادي في مجال التعليم وكذلك بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، مثمنًا كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى فى مصر، مشيرًا إلى أن التعاون في وقت سابق كان مقتصرا على التعليم العالي فقط، ولكن بعد نجاح عملية تطوير التعليم في مصر حرصنا على نقل هذه التجربة وتبادل الخبرات فيما بيننا.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، وجينيس أورازاليف، مستشار سفير كازاخستان بالقاهرة، وسيريم قورماش، مساعد السفير.