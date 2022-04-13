شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين العبادة والعبودية.. خاطرة رمضانية لوزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رمضان شهر العبادة والعبودية، على أن العبادة أخص والعبودية أعم، فليس كل عابد عبدًا ربانيًّا، وكل عبد رباني عابدٌ محقق للعبادة بمفهومها الأعم : أداءً للفرائض والنوافل ، وعمارةً للكون ، وصنعًا للحياة ، فالعبودية هي أن تكون سائر حركاتك وسكناتك لله (عز وجل) موقنًا بربوبيته، شاكرًا لأنعمه، فقد كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما سألته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها) : يا رسول الله أتصنعُ هذا ، وقد غُفِرَ لك ما تقدم مِن ذنبِك وما تأخر، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "يا عائشةُ أفلا أكون عبدًا شكورًا".

وأضاف جمعة في خاطرة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ولمقام العبودية من التعبد والخضوع، والتذلل والخشوع، ورفع الأيدي وسفح الدموع بين يدي عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى، أحوال تدرك ولا توصف، وأسرار لا يباح بها، فالعبودية هي مقام الأصفياء لا الأدعياء".

ومقام العبودية هو مقام الصفاء والنقاء، وكيف لا يكون كذلك وهو مقام التسليم والخضوع والانقياد المطلق لله (عز وجل) , وحسن الاعتماد والتوكل عليه، والاطمئنان بما عنده، بأن يكون الإنسان بما عند الله (عز وجل) أوثق منه بما في يده، مرتكنًا إلى قوله تعالى : "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، وقوله تعالى : "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا".

ثم إن مقام العبودية هو مقام النبيين والمرسلين ، حيث يقول الحق سبحانه في شأن نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) : "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" ، ويقول سبحانه : "ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى" ، ويقول سبحانه في شأن سيدنا أيوب (عليه السلام) : "إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" , ويقول سبحانه : "وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ" , ويقول سبحانه: "ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا".

فهيا بنا نعمل على تحقيق العبودية الكاملة لله (عز وجل) في الشهر الفضيل ، رجاء رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم.