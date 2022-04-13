شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف موقف طلاب الدبلومات الفنية غير المحققين نسب الحضور من الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها موقف موقف الطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام العمال فى نفس العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم على نظام العمال فى نفس العام على التالى:

- يقوم ولى الأمر بتقديم طلب إلى الإدارة المدرسية يتضمن الموافقة على أداء نجله الامتحان فى الدور الثانى فى نفس ذات العلم كطالب منتظم على أن يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة.

- يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الاول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثانى من نفس العام 2021،2022.

-يتم إجراء تدريب عملى اجبارى للطلاب المذكورين لمدة 3 أسابيع باجمالى 90 ساعة خال الفترة من 18 يونيو إلى 7 يوليو المقبل ويعتبر تحقيقهم نسبة 90 %على الأقل من هذا التدريب شرطا لأداء لادائهم امتحانات الدور الثانى.

- يقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتى تضمن مكافأة المعلمين وتوفير خدمات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق مستوى المدرسة والمعلم.

- يلغى كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفنى بسنوات النقل والدبلوم للعام الدراسي الجارى الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة 75% فى المديريات العملية 85% من أيام الدراسة سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم.