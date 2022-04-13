شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى شباب الأئمة المتميزين لاختيار أفضلهم لبرنامج "المفكرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إعداد جيل من الأئمة المفكرين قادة الرأي الديني المستنير ، وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغًا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الهدف هو التحول بشباب الأئمة من التميز النوعي إلى التميز الشامل ، ببرامج تدريبية تشهد نقلة نوعية ، ونهدف من خلالها إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة المفكرين يسهم في قيادة الرأي العام الديني ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتفنيد أباطيل المتطرفين ، ويقوم بنشر الفكر الوسطي المستنير محليًّا وعالميًّا.

كما أكد وزير الأوقاف، أن لدينا رصيدًا زاخرًا من الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا ودعويًّا ، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على مزيد من صقل مهاراتهم في برامج تدريب متقدمة ومتنوعة ومتواصلة ، وفي مقدمتها البرنامج الطموح الذي نسعى لتنفيذه مع شباب الأئمة الأكثر تميزًا علميًّا وميدانيًّا ، ليحملوا بجدارة مشعل بناء الوعي الرشيد.