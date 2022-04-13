شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه برعاية مصابى حادث الأوتوبيس السياحى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أنه وجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحى بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم".

وأضاف الرئيس السيسى: "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان"... فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

حماية المستهلك: إلزام الموردين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت بمستند الحجز

نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، رقم 4/3 لسنة 2022 بشأن إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.



وفي حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

المادة الثالثة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار، مهلة قدرها 10 أيام لتنفيذ مقتضاه والمادة الرابعة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة حده الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى مصرع 10 أشخاص بحادث تصادم طريق أبو سمبل

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة عشرة أشخاص بحادث تصادم بين حافلة وسيارة نقل بطريق أبو سمبل حيث كان قد أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل، والتي أسفرت عن وفاة عشرة أشخاص، هم ثمانية من مستقلي الحافلة؛ منهم خمسة أجانب، وقائد الحافلة، ومساعده، والمرشد السياحي، والشخصان اللذان كانا في السيارة النقل، وإصابة أربعة عشر أجنبيًّا من مستقلي الحافلة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا فجر اليوم الثالث عشر من شهر إبريل بتصادم السيارة والحافلة بطريق أبو سمبل السياحي حيث كانت الحافلة في طريقها لمدينة أبو سمبل، فانتقل فورَ تلقي الإخطار فريقُ تحقيق من أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بمستشفى أسوان الجامعي، وتوصلت التحقيقات معهم حتى ساعته إلى أن الواقعة قد حدثت نتيجة تصادم السيارة النقل بالحافلة بطريق أبو سمبل السياحي، مما أدى إلى انحرافهما عن الطريق واندلاع النيران بالحافلة، ولا تزال التحقيقات جارية بيانًا لسبب وكيفية وقوع الحادث والمسئول عنه.

هذا وكانت النيابة العامة قد خاطبت سفارات دول المصابين الأجانب لإخطارها بالحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذا ناظرت جثامين المتوفيين، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأخذ عينات بصمة وراثية منها بيانًا لأسباب وكيفية حدوث الوفاة، وتحديد هوياتها نتيجة تفحمها، كما عاينت النيابة العامة مسرح الحادث، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة به وإجراء المعاينة الفنية اللازمة للوقوف على سبب حدوث الواقعة، وكلفت المهندس الفني المختص بإدارة المرور بفحص المركبتين وقوفًا على مدى سلامة أجهزة القيادة والمكابح بهما، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

السفير البريطانى: حياة كريمة مبادرة عظيمة.. ومصر ستعود لمكانتها الطبيعية

استقبل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى المجال الإعلامى بين البلدين، وحضر اللقاء الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس والمستشار محمود فوزى الأمين العام والمستشار محمد عبد السميع عضو المجلس.

واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالسفير البريطانى، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة. وأشاد باستقبال المسئولين البريطانيين للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زياراته لبريطانيا، وحرص الجانبان على تبادل الرؤى فى مختلف القضايا والأحداث السياسية.

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره فى ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التى يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

كما تطرق رئيس المجلس إلى التراخيص التى يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقًا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفًا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن الترخيص هو عملية قانونية غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية وليس التقييد.

ومن جانبه، أكد السفير جاريث بايلى، إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم فى سفارة بلاده بالقاهرة، ما بين عامي 1998 وحتى 2003، مضيفًا أنه لمس تغيرات كثيرة عندما عاد لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده فى الماضى.

وقال: لمست اختلاف كبير عن الماضى بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا في كل شيء.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافه مصر لـCOP27، خاصة وأن قمة المناخ التى عقدت فى اسكتلندا مؤخرًا سلطت الضوء على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى فى تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عظيمة تهدف للارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية وهناك دافع مستمر وبإصرار لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية.

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا الأسبوعية فى العالم بنسبة 18%

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 18% في حالات كورونا الأسبوعية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة، وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم الأربعاء، في تقرير" التحديث الوبائي الأسبوعي لفيروس كورونا، موضحة، أن أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 22000 مريض، وعلى الصعيد العالمي، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أبريل 2022.

استمر عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة وأكثر من 22000 حالة وفاة، بانخفاض قدره 24% و 18% على التوالي، مقارنة بالأسبوع السابق ".

وأضافت، إنه بشكل عام، تم الإبلاغ عن إجمالي 7،221،651 حالة جديدة و 22،336 حالة وفاة إلى المنظمة العالمية بين 4 و 10 أبريل.

تم الإبلاغ عن الانخفاض في معدل وقوع الحالات في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، لاسيما في أوروبا (انخفاض 26%)، وأمريكا (انخفاض 26%) وأفريقيا (17%)، كما انخفض معدل الوفيات في جميع المناطق، وعلى الأخص في إفريقيا (انخفض بنسبة 73%) وغرب المحيط الهادئ (انخفض بنسبة 21%)، وسجلت جمهورية كوريا أكبر عدد من الإصابات الأسبوعية (1،459،454)، تليها ألمانيا (1،019،649)، وفرنسا (927،073)، وفيتنام (453،647) وإيطاليا (447،322)، وتمثل الولايات المتحدة أكبر عدد من القتلى في الأيام السبعة الماضية - 3682 حالة، تليها جمهورية كوريا (2186) وروسيا (20008) وألمانيا (1.686) والبرازيل (1120).

المالية: لا صحة لإلغاء التموين عن منتفعى مبادرة "إحلال السيارات"

كد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وأضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16 ألفًا و750 «ملاكى» و1150 «تاكسى وميكروباص»، لافتًا إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

قال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إننا تلقينا نحو ٣٨ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٧ ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

أكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن ٤٥٪

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة «www.gogreenmasr.com»، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذى يقدر بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من للتاكسى، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة

مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل بأسوان

وقع صباح اليوم حادث مرورى بطريق أبو سمبل، قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 5 أجانب، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل، وأصيب 14 آخرين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

على الفور تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين، بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

التعليم: لم نعلن عن مفاجآت بامتحانات الثانوية والإعدادية وما يروج شائعات

نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بخصوص الإعلان عن مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية والصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى غدا الخميس، قائلا: لا أساس لهذا من الصحة.

كانت صفحات الفيس بوك وجروبات الوايت تداولت أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعلان مفاجأة للطلاب من الثالث الاعدادى حتى الثالث الثانوى تتعلق بالامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

الحكومة ترد على شائعة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، موضحةً أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.

مستشار الرئيس للصحة: 2.3 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الاستمرارية في تلقي تطعيمات كورونا، إذ لم يحصل بعض المواطنين على الجرعة الثانية، مشددًا على أن نسبة الحماية من إصابات كورونا عند الحصول على اللقاحات ليست كاملة.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن فعالية اللقاحات تستمر لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، مموضحًا: "طالما هناك لقاحات يجب أن نسارع إلى الحصول على الجرعة الثالثة، ولدينا 2.3 مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة حتى الآن".

ونفى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تكون للجرعات الثالثة أعراض شديدة مقارنة بأول جرعتين: "مفيش حاجة خارج إطار المعروف أو المتوقع بالنسبة لأي جرعة من الجرعات الثلاثة".