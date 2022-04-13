إزالات سور مجرى العيون.. المحافظة: إخلاء أكثر من ٥٠٪ من سكان ٣ مناطق كاملة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصرالقديمة أعمال الإزالة الجارية بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون والواقعة بنطاق حي مصر القديمة دون توقف خلال شهر رمضان المعظم.

وأعلنت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة الجارية قد أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من إزالة ٤٦ عقارا وهدمهم هدما كليا وإخلاء ٢٨٠ عقارا من إجمالي ٥٢٠ عقارا بإجمالي ٨١٨ أسرة مستحقة، لافتة إلى تعدي نسبة تنفيذ أعمال الإخلاء إلى أكثر من ٥٠%.

كما أشارت إلى أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الدولة وكافة الأجهزة التنفيذية تولي كل الاهتمام لهذا الملف المهم والخاص بتطوير المناطق العشوائية وإقامة المشاريع السكنية الجديدة المخصصة لسكان المناطق التي يتم إخلائها بهدف توفير حياة كريمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فىغ قلب القاهرة وذلك على مساحة تقترب من الـ ٥٠٠ فدان تحتوي على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.