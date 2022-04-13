شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 15 مليون جنيه عائد صكوك الإطعام حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ارتفاع مبيعات صكوك الإطعام لـ (51445) صكًّا ، بإجمالي مبلغ (15433500) جنيه حتى تاريخه، مؤكدة أنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 100 طن لحوم صكوك الإطعام بدءًا من يوم الأحد، وحتى السبت 23 أبريل إلى المحافظات الآتية: (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- كفر الشيخ- قنا- أسوان- شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الوادي الجديد"، على أن يكون توزيع المائة طن لحوم على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 17/ 4/ 2022

1. القاهرة 4

2. الفيوم 4

3. كفر الشيخ 4

4. دمياط 2

ثانيًا: يوم الإثنين 18/ 4/ 2022

1. بني سويف 4

2. الشرقية 4

3. الدقهلية 4

4. المنيا 3

5. المنوفية 2

ثالثًا: يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2022

1. الجيزة 4

2. الإسكندرية 4

3. الغربية 4

4. بورسعيد 2

رابعًا: يوم الأربعاء 20/ 4/ 2022

1. القاهرة 4

2. القليوبية 4

3. مرسى مطروح 2

خامسًا: يوم الخميس 21/ 4/ 2022

1. الجيزة 4

2. البحيرة 4

3. الغربية 3

4. الإسماعيلية 3

5. جنوب سيناء 2

سادسًا: يوم الجمعة 22/ 4/ 2022

1. قنا 4

2. أسوان 2

3. البحر الأحمر 2

4. شمال سيناء 2

5. الوادي الجديد 2

سابعًا: يوم السبت 23/ 4/ 2022

1. الإسكندرية 4

2. بني سويف 4

3. الفيوم 4

4. المنيا 3

5. الشرقية 2