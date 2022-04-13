شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الأمم المتحدة: نتطلع لإحراز تقدم ملموس فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيلوين هارت المستشار الخاص والأمين العام المساعد لقضية التغير المناخي في الأمم المتحدة "نتطلع إلى العمل معًا لإحراز تقدم ملموس، لا سيما لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وذلك خلال زيارته المرتقبه للقاهرة".

جاء ذلك عقب لقاء له والسفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة مؤكدا أنه سيتم مناقشه استعدادات دعم النجاح في شرم الشيخ.

يذكر أنه عقد فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر إجتماع مع الشركاء الوطنيين وشركاء التنمية لوضع الاستراتيجيات والمجالات لمعالجة أزمة المناخ وأهمية المشاركة بفعالية في نجاح قمة المناخ التي سوف تستضيفها مصر في شرم الشيخ.