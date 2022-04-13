شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح هو أول خطوة للوقاية من فيروس كورونا ونصحت المواطنين بالحرص على تلقيه مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى.

وحددت وزارة الصحة والسكان 6 إرشادات للوقاية من كورونا جاءت كالتالي:

1- تلقي لقاح كورونا

2- التوقف عن التدخين

3- تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات

4- ارتداء الكمامة

5- غسيل اليد باستمرار

6- الابتعاد عن الزحام