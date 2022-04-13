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الصحة: لقاح كورونا الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح هو أول خطوة للوقاية من فيروس كورونا ونصحت المواطنين بالحرص على تلقيه مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى.

 

وحددت وزارة الصحة والسكان 6 إرشادات للوقاية من كورونا جاءت كالتالي:

 

1- تلقي لقاح كورونا 

2- التوقف عن التدخين 

3- تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات 

4- ارتداء الكمامة 

5- غسيل اليد باستمرار 

6- الابتعاد عن الزحام 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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