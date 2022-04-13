شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد العمال: صرف المعاشات التأمينية قبل العيد يخفف الأعباء على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل عبد الفضيل أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيدى "القيامة المجيد - الفطر المبارك"، موضحاً أن ذلك التوجيه يأتى ضمن توجيهات الرئيس وشعوره بالمواطن، ومتابعته اليوميه لأحواله، وللتيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، حيث يستفيد من هذا التوجيه 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

وأكد عبد الفضيل، فى بيان، أن توجيهات الرئيس تأتى فى إطار استمرار للمتابعة اليومية للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى للتخفيف عن كاهل وأعباء الحياة للمواطن المصرى، خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى أصابت العالم أجمع، مشيراً إلى أن التبكير بصرف المعاشات يأتى أيضا بعد توجيه الرئيس الشهر الماضى بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% لتتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، حيث إن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.