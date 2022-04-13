شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بالمعادى وحملات نظافة بدار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة العمليات بحى المعادى بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور أصلحت الأجهزة المعنية بالتعاون مع إدارة المرافق والمتابعة الميدانية ماسورة المياه بشارع 12 بجوار مدرسة مصطفى كامل وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى إطار التواجد الميدانى المستمر وبالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بحى المعادى تم القيام بأعمال نظافة ورفع مخلفات القمامة بشارع 161 /105 وشارع حسنين دسوقى وأحمد زكى، كما تم القيام بحملة مسائية لرفع إشغالات المحلات المخالفة والباعة الجائلين بشارع و9 أمام محطة مترو المعادى إلى جانب أعمال المتابعة والصيانة والتطوير المستمرة وبالتعاون مع إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بأعمال متابعة رصف وتطوير شارع نجيب محفوظ بنيركو .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين بحملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الميثاق أمام مساكن الأوقاف بمنطقة بير أم سلطان إلى جانب أعمال رفع وإزالة الإعلانات المخالفة الورقية وعلى أعمدة الإنارة من منطقة المعراج العلوي والمعراج السفلى .

ونفذت الإدارات المعنية دار السلام بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة حملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات بكورنيش النيل وشارع الفيوم وشارع مصر حلوان الزراعى وبجوار مقام العجمى وشارع حسن إبراهيم وسلم الرشاد وشارع المحجر أعلى الطريق الدائرى هذا مع الاستمرار بعمل حملات مكثفة دورية لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحى .

وفى إطار رفع كفاءة الطرق والمضى بخطى سريعة للانتهاء من الخطة الاستثمارية، تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع جسر الالاي، تيسيرا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي طبقا للخطة الاستثمارية.