شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا الأسبوعية فى العالم بنسبة 18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض بنسبة 18% في حالات كورونا الأسبوعية في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة، وأكثر من 22 ألف حالة وفاة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم الأربعاء، في تقرير" التحديث الوبائي الأسبوعي لفيروس كورونا، موضحة، أن أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 22000 مريض، وعلى الصعيد العالمي، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أبريل 2022.

استمر عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة وأكثر من 22000 حالة وفاة، بانخفاض قدره 24% و 18% على التوالي، مقارنة بالأسبوع السابق ".

وأضافت، إنه بشكل عام، تم الإبلاغ عن إجمالي 7،221،651 حالة جديدة و 22،336 حالة وفاة إلى المنظمة العالمية بين 4 و 10 أبريل.

تم الإبلاغ عن الانخفاض في معدل وقوع الحالات في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، لاسيما في أوروبا (انخفاض 26%)، وأمريكا (انخفاض 26%) وأفريقيا (17%)، كما انخفض معدل الوفيات في جميع المناطق، وعلى الأخص في إفريقيا (انخفض بنسبة 73%) وغرب المحيط الهادئ (انخفض بنسبة 21%)، وسجلت جمهورية كوريا أكبر عدد من الإصابات الأسبوعية (1،459،454)، تليها ألمانيا (1،019،649)، وفرنسا (927،073)، وفيتنام (453،647) وإيطاليا (447،322)، وتمثل الولايات المتحدة أكبر عدد من القتلى في الأيام السبعة الماضية - 3682 حالة، تليها جمهورية كوريا (2186) وروسيا (20008) وألمانيا (1.686) والبرازيل (1120).