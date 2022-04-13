شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المباحثات بين الوزير شكري ونظيره الأمريكي تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، تناول القضايا الإقليمية والدولية، التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.



مباحثات مصرية أمريكية بين شكري وبلينكن



وزير الخارجية الأمريكي يستقبل الوزير سامح شكري