شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى أبو سمبل وأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمطارى أبو سمبل وأسوان، وذلك استمراراً للجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة بالمطارات المصرية والتى تأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والبيئى والصحى فى كافة المطارات بصورة مستمرة.

اللجنة صالات السفر والوصول واستراحات كبار الزوار وبرجى المراقبة والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى الأسوار حول حرم المطارين وغرف الحجر الصحى وكاونترات السفر وسيور الحقائب وأجهزة "إكس راى" والجوازات والكافيتريات، كما تفقدت كلا من مواقع الحماية المدنية والإسعاف وغرفة التحكم والكاميرات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الإحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية.

وتزامن مع تفقد اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى لمطار أبوسمبل وصول ثلاث رحلات تنقل أفواجا سياحية من مطار أسوان إلى مطار أبوسمبل، حيث تابعت اللجنة خطوات إنهاء إجراءات الركاب دون حدوث أى تكدس وتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية.