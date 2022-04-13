ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 14 أبريل إلى الثلاثاء 19 أبريل 2022.

ويسود طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح البمكر، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الخميس 14 أبريل والجمعة 15 أبريل:

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اعتبارا من يوم السبت 16 أبريل، ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا.

السبت 16 أبريل:

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 17 أبريل:

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 18 أبريل:

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 أبريل، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.

الثلاثاء 19 أبريل:

نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وينشر الخليج 365 بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

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