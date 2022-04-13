البحوث الفلكية يكشف موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

وقال المعهد، إن عيد الفطر يأتي يوم 1 شوال 1443 هجرية، الموافق 2 أبريل 2022، على أن تكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

كما أعلن معهد الفلك، إمساكية شهر رمضان الكريم، بمواقيت الصلاة اليومية خلال أيام الشهر بالكامل، مهنئًا المسلمين، بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم".

وينشر الخليج 365 رابط تحميل الإمساكية بالكامل من موقع المعهد كالتالي: اضغط هنا