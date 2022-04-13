شركات السياحة تبدأ استقبال طلبات الراغبين في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة، بدء شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز برنامج الحج لموسم 1443 هجرية الموافق 2022.

جاء ذلك جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص، وتوجيهات الحكومة المصرية، بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقال المصدر لمصراوي، إن وزارة السياحة، واللجنة العليا للحج والعمرة، سمحت لشركات السياحة، جمع واستقبال جوازات السفر من المواطنين الراغبين في حجز برنامج الحج، وذلك نظرا لضيق الوقت.

وتتلقى غرفة شركات السياحة، طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

وتتمثل الأوراق المطلوبة لحجز برنامج الحج في الآتي:

- جواز سفر جاري.

- صورة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

- اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ في ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

- ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ.

- 4 لـ 12 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 6×4.

- شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.

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