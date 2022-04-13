رئيس "الفضاء المصرية" يؤكد أهمية التعاون بين مصر وروسيا في مجالات الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، أهمية التعاون المثمر الذي يتم في مجال الفضاء بين مصر وروسيا.

جاء ذلك خلال احتفال الوكالة بذكرى صعود يوري جاجارين أول إنسان يذهب في رحلة إلى الفضاء في إبريل عام 1961 بحضور مستشار السفارة الروسية الكسي بوبوف ومدير النشاط الثقافي الروسي الدكتور شريف جاد ومدير المراكز الثقافية الروسية الدكتور مراد جاتين .

وتحدث القوصي عن زيارات رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين لمصر، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين مصر وروسيا في جميع المجالات.

من جانبه، قام الوفد الروسي بوضع الزهور على تمثال رائد الفضاء "يوري جاجارين" الموجود بمدخل وكالة الفضاء المصرية، كما قام بجولة في مبنى التجميع والتكامل الأقمار الصناعية ومعامل الوكالة منها معمل التأهيل الفضائي، والنموذج الهندسي، وكذلك معمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys).

وعقب الجولة، بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة مع الوفد الروسي سبل التعاون الجديدة بين الوكالة ونظيرتها الروسية، كما تم عرض المشروعات الحالية التي تنفذها الوكالة المصرية.