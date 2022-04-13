بأسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط لص المساكن في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز "لاب توب" – جهاز تسجيل كاميرات – "2" هاتف محمول – كاميرا فوتوغرافية – جواز سفر منتهى) مجهولين المصدر وحقيبة أخرى بداخلها (مفاتيح مصطنعة – جوانتي – بنسة) .

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تبين أنه خارج البلاد وحضر والده وبسؤاله تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.