سقوط تاجر عملة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، بممارسة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذاً المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.