"خطف سلسة".. كشف ملابسات فيديو سرقة سيدة داخل سيارة زوجها بالجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً سرقة إحدى السيدات من داخل سيارة بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة إحدى السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بالجيزة عقب نزول قائدها تاركاً أسرته بداخل السيارة إلا أن زوجة قائد السيارة قامت بالتصدي له وأثناء فراره قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (إحدى المواطنات – مقيمة بدائرة القسم) بأنها أثناء انتظارها داخل سيارة زوجها بطريق المريوطية بدائرة القسم لحين انتهائه من شراء بعض المستلزمات فوجئت بشخص يرتدى "كمامة" استقل السيارة بجوارها وهددها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته إلا أنها قاومته واستخلصت منه السلاح المستخدم إلا أنه قام بخطف سلسلة ذهبية كانت ترتديها وفر هارباً.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة من استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط المسروقات لدى (مالك محل للمصوغات الذهبية - بالجيزة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.