الداخلية تكشف ملابسات سرقة سائق توك توك بالإكراه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، ملابسات واقعة إصابة أحد المواطنين بالغربية حال سرقته بالإكراه، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مُصاب بجروح على إثر ادعاء إصابة برش خرطوش، وما قرره أنه حال قيادته مركبة التوك توك خاصته بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا "مخدرات – سلاح"، مقيم بدائرة المركز وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة المركز، وخلال الطريق قام الأخير بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزة المذكور فأحدث إصابته واستولى على مركبة التوك توك خاصته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضُبط المتهم وبحوزته بندقية وكمية من الذخائر – مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.