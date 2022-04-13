لعدم قدرته على الحركة.. الداخلية تساعد مواطن في نقل والده للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في تقديم المساعدة لأحد المواطنين ونقل والده إلى إحدى المستشفيات.

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بطلب مساعدته في نقل والده إلى إحدى المستشفيات.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ ( نجل المريض)، وأفاد بعدم قدرة والده على الحركة والتمس مساعدته لنقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات له، وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بإنزال المريض من مسكنه واستدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

هذا وقد تقدم المواطن بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.