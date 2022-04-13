"المسطحات": ضبط مصانع ومخازن بدون ترخيص في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع- مخازن) غير مرخصة في مجال مستلزمات الإنتاج وتداول المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذا تصنيع وتعبئة غراء الأخشاب من جلود الحيوانات وتعبئة وتداول المواد الغذائية والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع- شركة) "بدون ترخيص"، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات (61.6 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجاها لشركة وهمية – 169 طن مواد خام ومنتج نهائي- 89 طن ملح طعام مغشوش ومقلد ومنسوب إنتاجه لإحدى الشركات معبأة ومعد للتداول – 8.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لغراء مغشوش ومقلد معبأ ومعد للتداول – 14.9 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائي لخام البلاستيك مغشوش ومقلد -2000 ماسورة بلاستيك منتج نهائي مغشوش ومقلد ومصنع من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.