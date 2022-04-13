شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إلغاء اشتراط توثيق الشهر العقارى عند تسجيل المنشأة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، أنه فى إطار مراجعة الاشتراطات ولوائح العمل بنقابة الأطباء فيما يخص المنشآت، لتذليل العقبات وحل مشكلات الأطباء بما لا يخالف القوانين، فقد تمت الموافقة على إلغاء اشتراط توثيق إثبات تاريخ عقد إيجار أو تمليك المنشأة الطبية بالشهر العقارى وكذلك إيصالات الكهرباء والمياه.

وأضاف سمير، فى بيان، أنه سيتم الاكتفاء بإقرار كتابى من الطبيب بصحة المستندات المقدمة نحو حيازة العيادة، عند التسجيل للمنشأة.

ودعا مقرر لجنة المنشآت والتراخيص الأطباء للتواصل حال وجود مقترحات أو شكاوى فيما يخص إجراءات التراخيص بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، حيث يتم استقبال المقترحات والشكاوى على واتس آب النقابة المخصص لذلك على رقم 01095111247 موجهة إلى مقرر لجنة المنشآت.