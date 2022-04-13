شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار العاهل البحرينى يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مستشار العاهل البحريني لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين بلاده ومصر والشعبين الشقيقين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور مستمر على كافة المستويات وبخاصة في المجال الإعلامي.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه السفير المصري لدى البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، حيث أشاد الحمر بالجهود الطيبة التي يواصل بذلها السفير ياسر لتوثيق وتنمية أواصر العلاقات البحرينية المصرية، متمنيا له كل التوفيق في مهام عمله الدبلوماسي.



من جانبه، أعرب السفير ياسر عن شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على دعمها وتعزيزها في مجالاتها المختلفة