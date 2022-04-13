شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الدولة الليبى يؤكد باجتماعات القاهرة أهمية التوافق على الإطار الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عضو المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا شعبان أبو ستة بالشكر والتقدير إلى مصر على احتضانها اجتماعات لجنة المسار الدستورى، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة سيشهد التشاور حول سبل الاتفاق على إطار دستورى لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أهمية تجاوز العقبات حتى تتجاوز ليبيا أزمتها بسواعد أبناء ليبيا الشرفاء.

وأكد "أبو ستة" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن اجتماع القاهرة مع وفد البرلمان الليبي يحتاج للعمل بجهد كي نحقق الهدف المنشود بإقامة الدولة الدستورية في ليبيا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بروح التوافق خلال الفترة المقبلة لتجاوز أي تحديات أو أزمات.

وأشار عضو مجلس الدولة الليبي شعبان أبو ستة لأهمية تقديم المجتمع الدولي لبناء دولة دستورية وديمقراطية، مؤكدا أن وفد مجلس الدولة يجتمع في القاهرة بنوايا صادقة لإكمال المشوار وتأسيس قواعد دستورية راسخة في ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهمية دعم الحكم الشمولي وتسليم الراية لأبناء ليبيا بعد التوافق على الدستور باستفتاء عام، مشددا على أهمية دولة القانون وإرساءها بشكل كامل في الدولة الليبية.

وأوضح وفد مجلس الدولة الليبي يشارك في اجتماعات القاهرة لإرساء دولة القانون ودولة الديمقراطية والتوافق بين كافة الأطراف، مؤكدا أهمية التوافق بين كافة أبناء ليبيا من أجل رفعة واستقرار الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة ويتم صناعة مستقبل مشرق لأبناء الشعب الليبي الذي يأملون في دولة ديمقراطية ودستورية.