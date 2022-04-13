شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي يؤكد أهمية التوافق على نقاط مشتركة مع وفد مجلس الدولة باجتماعات القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة بالشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا وهي أرض الخير والسلام على احتضانها لاجتماع مجلسي النواب والدولة لبحث وضع الإطار الدستوري اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووفد المجلس الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات القاهرة.

وأشار النائب مصباح دومة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة إلى أهمية توصل وفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة إلى نقاط مشتركة خلال اجتماعات القاهرة، مؤكدا أهمية تحقيق مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات وفق دستور دائم لحماية الدولة الليبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى أهمية التحكم في موارد الدولة الليبية ومقدراتها والاتفاق على إطار دستوري بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أهمية انهاء المراحل الانتقالية وهذا لن يحدث إلا بالتوافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة، مؤكدا لأهمية تجديد الشرعية وإعادة توحيد المؤسسات بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.