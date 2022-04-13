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8 معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد وموعد تشغيله

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات أهم الحقائق عن أول مونوريل مصرى يتم تنفيذه شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مترو الأنفاق، خلال التقرير التالى:

 

1- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة. 

 

2- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

 

3- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

4-  المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

 

5- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.

 

6- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .

 

7- معدلات تنفيذ المشروع حتى الأن اقتربت من 40%.

 

8- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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