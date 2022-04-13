شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على 4 قوانين جديدة.. أبرزها "ممارسة العمل الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلى.

كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

ونشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.