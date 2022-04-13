شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء ربيعية بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والعاصمة تسجل 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس ربيعى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا .

وتسجل القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية، و السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، و شمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية .

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13