رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا: مصر حريصة على تقديم كل الدعم للشعب الليبى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا: مصر حريصة على تقديم كل الدعم للشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بالاشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.
تأتي تلك الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها القاهرة لتؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي الليبي كالسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.