القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بالاشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا: مصر حريصة على تقديم كل الدعم للشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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