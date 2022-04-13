شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: صرف معاشات مايو 22 أبريل الجارى بمناسبة عيدى القيامة والفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه سيتم صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وقال عوض، إنه من المقرر بدء الصرف يوم الجمعة الموافق 22 أبريل الجارى من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد المصرى المنتشرة على مستوي الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلا من الصرف بالمواعيد الاعتيادية فى الأول من مايو وأن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 24 مليار جنيه شهرياً.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضى بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر أبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه أبريل ومايو ويونيو، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.