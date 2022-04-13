شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا للأسبوع الثالث، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت المنظمة الصحة العالمية قد اعلنت عن إنها تتبع وتراقب السلالتين الجديدتين من اوميكرون BA.4 وBA.5 من فيروس كورونا واللتان أصابتا عشرات الأشخاص، وذلك لتقييم ما إذا كانتا أشد عدوى أو أكثر خطورة. من السلالات الأخرى من عدمه.

وقالت المنظمة، إنها أضافت السلالتين (بي.أيه4) و(بي.أيه5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.أيه1) إلى قائمتها للمراقبة، وهي تقتفي بالفعل أثر السلالتين (بي.أيه1) و(بي.أيه2)المنتشرتين عالميا الآن، وكذلك (بي.أيه1.1) و(بي.أيه3).