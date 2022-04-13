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الصحة العالمية: تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا للأسبوع الثالث

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا عالميا للأسبوع الثالث، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت المنظمة الصحة العالمية قد اعلنت عن إنها تتبع وتراقب السلالتين الجديدتين من اوميكرون BA.4 وBA.5 من فيروس كورونا واللتان أصابتا عشرات الأشخاص، وذلك لتقييم ما إذا كانتا أشد عدوى أو أكثر خطورة. من السلالات الأخرى من عدمه.

وقالت المنظمة، إنها أضافت السلالتين (بي.أيه4) و(بي.أيه5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.أيه1) إلى قائمتها للمراقبة، وهي تقتفي بالفعل أثر السلالتين (بي.أيه1) و(بي.أيه2)المنتشرتين عالميا الآن، وكذلك (بي.أيه1.1) و(بي.أيه3).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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