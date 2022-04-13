شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يبدأ السبت ذروته الأحد والقاهرة تسجل 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانخفاض الذى تشهده البلاد فى الحرارة هذه الأيام.

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لليوم السابع، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة تكون يومى الأحد والاثنين وتصل خلالها درجات الحرارة على القاهرة لـ 36 درجة وجنوب البلاد تصل 41 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13 درجة.