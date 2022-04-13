الداخلية تضبط 4500 كيلو بانجو بـ4.5 مليون جنيه داخل مخزن بالقنطرة

أسفرت الجهود عن ضبط (31) قضية، عبارة عن ( 31 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4,500,000 أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة "وادى شعير" بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012