شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الرعاية والتربية بالكنيسة الأرثوذكسية يختتم دورة للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة الأرثوذكسية الدورة التدريبة الواحدة والثلاثين للمقبلين على الزواج، حيث شارك فى الدورة التى أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 120 من المقبلين والمقبلات على الزواج، وتسلم المشاركون شهادات إتمام الدورة.

وفى سياق متصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الاثنين 28 فبراير الماضى، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد.

ودُع صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.