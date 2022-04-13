شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لسفير ألمانيا: مصر لديها إرادة سياسية مساندة للمرأة وتدعم تمكينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير الألماني في أول زياره له بالمجلس القومي للمرأة منذ توليه المنصب، مستعرضة وضع المرأة في مصر والتحول الذي حدث خلال السبع سنوات الماضية، والذى يرجع إلى الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات و دعم وصولها لأعلى المناصب.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة بداية من إطلاق أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى العالم منبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وصولاً إلى تعيين 98 قاضية للعمل في مجلسِ الدولةِ و11 في النيابةِ العامةِ، وذلك لأول مرة وبعد 72 عامًا منَ النضال، هذا إلى جانب فتح المجال أمام المرأة للتعيين فى هاتين الجهتين.

كما أشارت إلى قيام مصر بجهود حثيثة خلال السنوات الماضية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مشيرة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية فى مارس 2022 الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانتها.

وأكدت رئيسة المجلس أن واحدة من أهم التحديات التى تواجه المرأة في مصر هو مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى برنامج الشمول المالى للمرأة الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزى والاتحاد الأوروبى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة هولندا ، والذي يتم من خلاله تنفيذ مجموعات تنفيذ مشروع الإدخار والإقراض الرقمي و التى تستهدف السيدات بقري محافظات الجمهورية لشمولهن ماليا واقتصاديا مما يسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادى.

وأشارت أيضاً إلى تطبيق تحويشة وهو التطبيق الأول فى مصر لمجموعات الادخار والإقراض بالقرى والذي يعد نقلة نوعية من نظام الصندوق الحديدى التقليدى والإدخار النقدي .. للنظام الرقمي الحديث والمربوط بالحسابات البنكية مباشرة. مما يساعد السيدات الإندماج فى النظام المصرفي الرسمي من أجل الاستفادة من الخدمات المالية وفقا لاحتياجاتهن .

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أيضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال 7 ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

من جانبه أعرب فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة عن سعادته بزيارة المجلس، مؤكدًا على وجود موضوعات مشتركة بين الجانبين للتعاون ،حيث ان تمكين المرأة في كافة المجالات ودخولها إلى سوق العمل والقضاء على الفقر واحد من المجالات التي نسعي للتعاون من خلالها.

وأكد السيد فرانك هارتمان أنه لمس مدى إيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية بملف تمكين المرأة والتي تأتي في مقدمة اولوياته ومن القضايا الهامه التي يعمل عليها ، وهناك جهود عظيمة تحققت في الفترة الأخيرة نتيجه لدعمه ومساندته المرأة، مشيداً بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاخيرة للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المرأة من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة.

وأكد على أهمية رؤية مصر لإنتقال بيئي عادل من خلال دعم الوصول للتكنولوجيا والنهوض بالاقتصاد الاخضر، كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الجانبين فى مجال المناخ وتمكين المرأة.