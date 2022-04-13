شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف جنوب فرنسا للأقباط الأرثوذكس يهنئ رئيس أساقفة مارسيليا بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأنبا لوقا أسقف جنوبى فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا، اليوم، المونسينيور إيڤيلين چان مارك، رئيس أساقفة مارسيليا للكنيسة الكاثوليكية، لتهنئته بحلول عيد القيامة المجيد حسب التقويم الغربى.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى الإثنين 28 فبراير الماضى، الصوم الكبير، الذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد.

ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.