شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم برنامجا للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الاتصالات برنامج تدريبي متخصص ومكثف للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات على مدار الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتنفيذاً لخطة مصر الرقمية وتعزيزاً لجهود التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات في ظل الجمهورية الجديدة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن البرنامج يأتى في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتعزيز منظومة التحول الرقمي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة العمل بالمحليات، بما يساهم في تطوير أداء الوحدات المحلية وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وشهد البرنامج مشاركة (135) موظفاً من القيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي ومراكز المعلومات والبوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، يمثلون (17) محافظة على مستوى الجمهورية (المنوفية، مطروح، سوهاج، دمياط، أسيوط، أسوان، الدقهلية، الجيزة، كفر الشيخ، قنا ، الإسكندرية، الأقصر، الفيوم، البحيرة، الغربية، القليوبية، بني سويف).

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من ورش العمل التفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي ومنظومة عمل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وآليات تطوير العمل بتلك الوحدات لضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظات ، كما تناول البرنامج بعض الموضوعات ذات الأهمية كالأمن السيبراني وإدارة المشروعات الرقمية.

وخلال لقاءها بالمشاركين بالبرنامج، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن البرنامج يأتي في إطار السعي لتحقيق التميز التشغيلي ومكافحة الفساد وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظات، واستكمالاً لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الاتصالات، التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني المستمر للعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات وذلك بهدف ضمان استدامة أعمال مصر الرقمية، بما يساهم في تحسين أداء الوحدات المحلية ورفع كفاءة منظومات العمل في البيئة الرقمية الجديدة، وهو ما يصب في خدمة المواطن ورضاءه.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني للعاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارات والهيئات العامة والمحافظات. وتتضمن الخطة بناء هيكل تشغيلي للوحدات، وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين، إلى جانب أنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الاتصالات، فضلًا عن إصدار دليل إجراءات العمل الموحد بتلك الوحدات.

جدير بالذكر، أن اللقاء شهد تفاعلاً مع المشاركين حول منظومة عمل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات المشاركة بالبرنامج، حيث استعرض المشاركون عدداً من التحديات والمشكلات التي تواجههم وقدموا بعض المقترحات لتطوير منظومة العمل بما يساهم في تحقيق التميز التشغيلي للوحدات.

واختتمت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي اللقاء بتقديم الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ناقلة له وللمشاركين تحيات وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، مشيرةً إلى تقديم كل الدعم الفني اللازم لنجاح منظومة عمل الوحدات، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع القيادات والعاملين بها.