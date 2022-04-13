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استمرار تغذية ماكينات ATM لصرف معاشات أبريل للمتخلفين عن الموعد المحدد

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القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعىُ، برئاسة  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك فى صرف معاشات ابريل بزيادة 13% لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة  كما يتم تغذية ماكينات الصرف الألى بالعملات النقدية لتيسير صرف المعاشات.  

 

كما تستمر   الهيئة القومية للتامين الاجتماعي فى  صرف معاشات ابريل   بزيادةُ المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية

 

وتقرر  صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

 

وتبلغ  التكلفة السنوية لهذه الزيادة  قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ إستحقاق المعاش

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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