شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجوبا يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أشكال الدعم لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، الحرص الدائم من جانب القيادة السياسية على قيام المؤسسات الوطنية المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم إلى جنوب السودان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع الشيخ "عبد الله برج"، الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان، حيث قدم التهنئة له ولقيادات المجلس وعموم المسلمين في جنوب السودان بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير المصري قام خلال اللقاء بتقديم مجموعة من الكتب الدينية المهداة من وزارة الأوقاف إلى المجلس الإسلامي، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعبيّ البلدين منذ عشرات السنين.

كما أبرز السفير محورية الدور المصرى كمنارة لنشر مفاهيم التسامح والاعتدال فى العالم الإسلامي، وذلك لما يتوافر لمصر من ثقل دينى وفكرى يؤهلها للقيام بهذا الدور من خلال مؤسساتها الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف.

ومن جهتها، عبر الشيخ "برج" عن التقدير الذى يكنه مسلمو جنوب السودان للدعم المصري المتواصل من المؤسسات الدينية المصرية واعتزازهم بالروابط التاريخية التي تجمعهم بها.

وقام باصطحاب السفير في جولة ميدانية في المعهد التعليمي الإسلامي بجوبا لتفقد الأنشطة التعليمية الجارية فيه، حيث أكد "برج" أن المجلس الإسلامى حريص على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم والتعليم الفني بوصف مصر ركيزة للوسطية والاستنارة.

وناقش الجانبان أيضاً خلال الزيارة مجموعة من المقترحات لتحقيق ذلك، وخاصةً فيما يتعلق بالمنح الدراسية الأزهرية وإيفاد الأئمة والوعاظ، وكذلك في مجالات التدريب والإعداد والتأهيل.